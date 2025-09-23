|
Георгий Чикваидзе начал голодовку
23.09.2025 11:44
Георгий Чикваидзе, осуждённый за противоправное присвоение средств в крупном размере, начал голодовку. Информацию об этом в социальной сети Facebook публикует его мать Эка Церетели.
Она призывает родителей других задержанных не призывать Чикваидзе прекратить голодовку.
«Политзаключённый Георгий Чикваидзе объявил сегодня, 23 сентября, голодовку в связи с оказываемым на него давлением. Ответственность возлагается на нового директора 8-го Глданского учреждения Рамаза Пирцхалава!
P.S. При всём уважении к родителям политзаключённого, просим не призывать к прекращению голодовки», — написала Церетели.
