Георгий Чикваидзе начал голодовку


23.09.2025   11:44


Георгий Чикваидзе, осуждённый за противоправное присвоение средств в крупном размере, начал голодовку. Информацию об этом в социальной сети Facebook публикует его мать Эка Церетели.

Она призывает родителей других задержанных не призывать Чикваидзе прекратить голодовку.

«Политзаключённый Георгий Чикваидзе объявил сегодня, 23 сентября, голодовку в связи с оказываемым на него давлением. Ответственность возлагается на нового директора 8-го Глданского учреждения Рамаза Пирцхалава!

P.S. При всём уважении к родителям политзаключённого, просим не призывать к прекращению голодовки», — написала Церетели.


