Георгий Чикваидзе начал голодовку

23.09.2025 11:44





Георгий Чикваидзе, осуждённый за противоправное присвоение средств в крупном размере, начал голодовку. Информацию об этом в социальной сети Facebook публикует его мать Эка Церетели.



Она призывает родителей других задержанных не призывать Чикваидзе прекратить голодовку.



«Политзаключённый Георгий Чикваидзе объявил сегодня, 23 сентября, голодовку в связи с оказываемым на него давлением. Ответственность возлагается на нового директора 8-го Глданского учреждения Рамаза Пирцхалава!



P.S. При всём уважении к родителям политзаключённого, просим не призывать к прекращению голодовки», — написала Церетели.





