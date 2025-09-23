Делегация парламента Грузии принимает участие в мероприятии Парламентской ассамблеи НАТО

В Армении 22–23 сентября состоялся 108-й семинар «Роуз-Рот», организованный Парламентской ассамблеей НАТО, в котором приняли участие члены Постоянной делегации парламента Грузии — председатель Комитета по образованию, науке и делам молодежи Мариам Лашхи и председатель Комитета по интеграции с Европой Леван Махашвили.



Основной темой семинара стали геополитические изменения, происходящие на Южном Кавказе, и на этом фоне демократические, политико-экономические процессы и вопросы безопасности стран региона. Особое внимание было уделено мирному соглашению, подписанному Арменией и Азербайджаном, и его влиянию на регион. Члены правительства Армении и участвующие в мероприятии экспертные круги приветствовали сбалансированную внешнюю политику Армении и подчеркнули её значение для регионального мира и безопасности.



В ходе дискуссий члены делегации парламента Грузии положительно оценили достигнутое мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном, процесс нормализации отношений между Арменией и Турцией и их положительное влияние на экономическое развитие и безопасность региона. Кроме того, они особо подчеркнули конструктивную роль Грузии в миростроительстве между Ереваном и Баку.



Члены грузинской делегации — Мариам Лашхи и Леван Махашвили — также представили позиции Грузии в отношении региональных геополитических изменений и вызовов безопасности.





