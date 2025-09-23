Купрадзе: В последние недели против коалиции «Сильная Грузия-Лело» осуществляется особое давление

Очевидно, мы должны предположить, что когда попытка подкупа Асефа Чирагова [бывшего кандидата в мэры Болниси] не сработала, против него включилось гораздо более насильственное, гораздо более тяжелое давление, заявил кандидат в мэры Тбилиси от «Лело - Сильная Грузия» Ираклий Купрадзе.



Так он откликнулся на информацию о том, что кандидат в мэры Болниси от их коалиции снял свою кандидатуру.



«В последние недели против коалиции «Сильная Грузия-Лело» осуществляется особое давление, угрозы, шантаж и попытка подкупа. Наши представители, сторонники, мажоритарные кандидаты, кандидаты в мэры по всей Грузии находятся под сильнейшим давлением со стороны СГБ и российского режима. Фактическая данность, что в течение последнего одного месяца Мамука Мдинарадзе, СГБ , Бидзина Иванишвили заинтересованы в том, чтобы оказать максимальное давление на «Сильную Грузию-Лело», её представителей и кандидатов в масштабе всей Грузии. Вчера пропагандистская «Грузинская мечта», основная политическая активность которой стоит на пропаганде, опубликовала новость, будто кандидат в мэры Болниси Асеф Чирагов снял свою кандидатуру в пользу «Грузинской мечты». Асеф Чирагов на протяжении лет был членом нашей партии, «Лело», он годами ездил на акции протеста из Болниси, в том числе ему удавалось постоянно привозить местное население, его активность и включенность в акции протеста. 4 дня назад Асеф Чирагов связался с нашей партийной организацией, встретился и передал сообщение, что к нему приходил его ближайший родственник, действующий полицейский, и предложил назвать сумму в обмен на снятие кандидатуры. Ответ Асефа Чирагова был отрицательным, его отношение к «Грузинской мечте» было и, предположительно, остаётся критическим. Он считает «Грузинскую мечту» российским режимом и предупредил, что «Грузинская мечта» в других муниципалитетах продолжает попытки подкупа, угроз и шантажа. Спустя 4 дня Асеф Чирагов снял кандидатуру. Очевидно, следует предположить, что когда против Асефа Чирагова попытка подкупа не сработала, то затем против Асефа Чирагова включилось гораздо более насильственное, гораздо более сильное давление или попытка шантажа. Фактическая данность, что это давление сработало. Мы должны понимать, что в регионах, особенно в регионах проживания национальных меньшинств, давление, шантаж со стороны СГБ гораздо тяжелее. Мы ожидаем продолжения шантажа и угроз в адрес наших членов, но мы также четко заявляем, что не прекратим борьбу ни в одном направлении, независимо от того, что предпримет СГБ Мамуки Мдинарадзе, антигрузинский режим Бидзины Иванишвили и криминальная банда Кахи Каладзе, которая бродит по улицам Тбилиси и пытается помешать нашему активу в политической кампании и деятельности… Эта борьба продолжится, и мы обязательно сможем идентифицировать каждого, кто участвует в этом давлении и шантаже», — сказал Купрадзе.



Напомним, кандидат в мэры Болниси от «Лело - Сильная Грузия» заявляет, что снимает свою кандидатуру в пользу кандидата «Грузинской мечты» Замура Читанава.





