Кандидат «Лело» в мэры Болниси снялся с выборов в пользу конкурента из «Грузинской мечты»

Кандидат на пост мэра Болниси от оппозиционной партии «Лело – Сильная Грузия» Асаф Чирагов снялся с предвыборной гонки в пользу конкурента от правящей «Грузинской мечты» Замура Читанава.



О своем решении Чигаров объявил в Facebook. Он сообщил, что в целом не очень-то и хотел баллотироваться в мэры от «Лело», а теперь окончательно понял, что «конкретные людей пытаются использовать его в качестве инструмента для удовлетворения своих политических интересов».



«С другой стороны я убедился, что кандидат «Грузинской мечты» г-н Замур Читанава после победы действительно позаботится о развитии Болниси и защите интересов населения муниципалитета. Именно поэтому делить голоса с г-м Замури я не собираюсь и решил снять свою кандидатуру в его пользу», – написал Чирагов.



Он закончил свой пост месседжем по мотивам привычной риторики «Грузинской мечты» о важности сохранения мира в стране: «Сегодня не время для склок и бессмысленного политического противостояния; сейчас самое главное — сохранить мир и стабильность, от которых зависит единственный путь к развитию».



Комментируя случившееся, в «Лело» заявили о беспрецедентном шантаже, давлении и попытках подкупа их представителей Службой госбезопасности (СГБ) Грузии.



Генсек партии Ираклий Купрадзе, утверждает, что несколькими днями ранее Чирагову через родственника-полицейского предложили снять свою кандидатуру в обмен на взятку.



«Очевидно, что после провала попытки подкупа Чирагова, была предпринята гораздо более жестокая, гораздо более мощная попытка давления и шантажа. Факт в том, что это давление сработало, и мы должны понимать, что в регионах, особенно в регионах, населенных этническими меньшинствами, давление, принуждение и шантаж со стороны СГБ гораздо более сильны. Мы ожидаем дальнейшего давления, угроз и шантажа в отношении наших членов», — заявил Купрадзе на брифинге в понедельник.



Сам Чирагов не комментировал позицию партии. В СГБ на обвинения также не ответили.



4 октября граждане Грузии должны избрать 2058 членов 64 сакребуло (муниципальных советов) по пропорциональной и мажоритарной системе, а также мэров всех 64 городов страны.



В выборах участвуют всего 12 партий. За исключением «Лело» и «Гахария – за Грузию», все крупные оппозиционные партии бойкотируют голосование.



«Лело» и «За Грузию» решили выдвигать общих кандидатов, но даже с учетом этого у них не оказалось представителей в 28 городах. В целом ситуация, когда у кандидатов в мэры от «Грузинской мечты» нет конкурентов сложилась в 25 муниципалитетах.





