Послом Грузии в Германии назначен Алеко Картозия


23.09.2025   14:09


Александр Картозия назначен чрезвычайным и полномочным послом Грузии в Федеративной Республике Германия.

Александр Картозия имеет значительный опыт работы в государственных структурах. В разные годы он занимал должности министра образования и директора Национальной библиотеки парламента Грузии.

Он занимал ведущие академические позиции в Государственном университете Грузии; также работал исследователем и читал лекции и семинары в ведущих университетах Берлина, Франкфурта и Бремена.

Как учёный и переводчик, Александр Картозия внес значительный вклад в углубление германо-грузинских культурных отношений.

В 2022 году он был награждён Орденом Заслуг Федеративной Республики Германия — «Крестом Заслуг».

Об этом сообщает Министерство иностранных дел Грузии.


