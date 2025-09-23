Послом Грузии в Германии назначен Алеко Картозия

Александр Картозия назначен чрезвычайным и полномочным послом Грузии в Федеративной Республике Германия.



Александр Картозия имеет значительный опыт работы в государственных структурах. В разные годы он занимал должности министра образования и директора Национальной библиотеки парламента Грузии.



Он занимал ведущие академические позиции в Государственном университете Грузии; также работал исследователем и читал лекции и семинары в ведущих университетах Берлина, Франкфурта и Бремена.



Как учёный и переводчик, Александр Картозия внес значительный вклад в углубление германо-грузинских культурных отношений.



В 2022 году он был награждён Орденом Заслуг Федеративной Республики Германия — «Крестом Заслуг».



Об этом сообщает Министерство иностранных дел Грузии.





