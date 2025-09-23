|
|
|
Послом Грузии в Германии назначен Алеко Картозия
23.09.2025 14:09
Александр Картозия назначен чрезвычайным и полномочным послом Грузии в Федеративной Республике Германия.
Александр Картозия имеет значительный опыт работы в государственных структурах. В разные годы он занимал должности министра образования и директора Национальной библиотеки парламента Грузии.
Он занимал ведущие академические позиции в Государственном университете Грузии; также работал исследователем и читал лекции и семинары в ведущих университетах Берлина, Франкфурта и Бремена.
Как учёный и переводчик, Александр Картозия внес значительный вклад в углубление германо-грузинских культурных отношений.
В 2022 году он был награждён Орденом Заслуг Федеративной Республики Германия — «Крестом Заслуг».
Об этом сообщает Министерство иностранных дел Грузии.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна