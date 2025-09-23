Кадагишвили: Никакой революционный сценарий не состоится

23.09.2025 14:59





«Никакой сценарий революции не состоится. Они очень ошибаются, если думают, что смогут чего-либо достичь посредством провокации», — заявил председатель Комитета парламента по местному самоуправлению Ираклий Кадагишвили, комментируя заявление члена «Национального движения» Ани Цитлидзе относительно акции, запланированной на 4 октября.



По словам Кадагишвили, никто не должен участвовать в провокации.



«Еще раз хочу предупредить тех людей, особенно молодежь, которых могут вовлечь в провокацию. Когда они предстанут перед законом, плакать на «Фейсбуке» будет уже поздно, поэтому в провокации никто не должен участвовать. Что касается митинга и мирной акции, в Грузии у всех есть на это право. Но насколько этично кричать день и ночь, что мы совершим переворот и свергнем власть? Будьте осторожны, не нарушайте закон, иначе закон даст ответ, и ни пост в «Фейсбуке», ни возмущенные заявления из-за границы уже не помогут. Те за границей тоже должны понимать, что они не одни — есть народы и страны, есть и Грузия, здесь тоже есть Конституция, есть народ и выборы. Всем следует уважать это — как внутри страны, так и за её пределами», — заявил Кадагишвили.





