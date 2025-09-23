Глава МИД Грузии не приглашена на министерскую встречу в Люксембург - Йозвяка

23.09.2025 18:09





По информации главы европейского бюро "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка, министр иностранных дел "Грузинской мечты" Мака Бочоришвили не была приглашена на министерскую встречу по иностранным делам, запланированную в Люксембурге.



По его словам, в Люксембург приглашены министры иностранных дел государств Центральной Азии и стран Черного моря.



Как пишет Рикард Йозвяк, министр иностранных дел Грузии на министерскую встречу не приглашена, и страна будет представлена лишь на уровне посла. Причина - связи были разорваны после спорных парламентских выборов в прошлом году.



В начале сентября Мака Бочоришвили также не была приглашена на неформальную встречу в Копенгагене, где обсуждался вопрос расширения Евросоюза. На эту встречу с министрами по европейским делам 27 государств-членов Евросоюза были приглашены представители Украины, Молдовы, Западных Балкан и Турции.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





