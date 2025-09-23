|
|
|
Глава МИД Грузии не приглашена на министерскую встречу в Люксембург - Йозвяка
23.09.2025 18:09
По информации главы европейского бюро "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка, министр иностранных дел "Грузинской мечты" Мака Бочоришвили не была приглашена на министерскую встречу по иностранным делам, запланированную в Люксембурге.
По его словам, в Люксембург приглашены министры иностранных дел государств Центральной Азии и стран Черного моря.
Как пишет Рикард Йозвяк, министр иностранных дел Грузии на министерскую встречу не приглашена, и страна будет представлена лишь на уровне посла. Причина - связи были разорваны после спорных парламентских выборов в прошлом году.
В начале сентября Мака Бочоришвили также не была приглашена на неформальную встречу в Копенгагене, где обсуждался вопрос расширения Евросоюза. На эту встречу с министрами по европейским делам 27 государств-членов Евросоюза были приглашены представители Украины, Молдовы, Западных Балкан и Турции.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна