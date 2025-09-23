Представитель ЕНД утверждает, что власть «копает» под Гарибашвили

Один из членов оппозиционной партии «ЕНД» Иракли Надирадзе заявляет, что в настоящий момент ежедневно проходят допросы:

• бывшего министра регионального развития и инфраструктуры Грузии Иракли Карселадзе,

• бывшего министра здравоохранения, труда и социальной защиты Грузии Зураба Азарашвили,

• бывшего министра внутренних дел, бывшего министра обороны и дважды занимавшего пост премьер-министра Иракли Гарибашвили, а также членов его семьи.



По его словам, против конкретных людей есть доказательства, однако сейчас на них оказывается своего рода давление, и за их действиями ведется наблюдение.



«Допросы проходят очень активно в ежедневном режиме, потому что хотят задержать не только Карселадзе, но и бывшего министра здравоохранения Азарашвили, а также Гарибашвили и даже его близких родственников, поэтому практически ежедневно, в интенсивном режиме, проходят допросы и опросы этих людей. Иванишвили уже вынес им приговор, поэтому единственный выход у них сейчас — сказать до 4-го (октября), рассказать обществу обо всех тех преступных коррупционных схемах, в которых был лично замешан Бидзина Иванишвили и "Грузинская мечта". У этих людей есть показания и доказательства, но в ежедневном режиме проходят опросы этих людей, чтобы оказать на них своего рода давление и следить за объектами, которых хочет задержать Иванишвили, за тем, кто и как себя ведет», — заявил Надирадзе.



Слухи о возможном задержании Гарибашвили, покинувшего пост и ушедшего из политики в апреле 2024 года, регулярно появляются в СМИ и распространяются в соцсетях. 15 сентября лидер «ЕНД» Тина Бокучава заявила, что арест может состояться в ближайшие дни.



Кобахидзе, комментируя вопросы о том, может ли Гарибашвили стать следующей мишенью СГБ, назвал их «спекулятивными» и отказался давать оценки.



Каладзе заявил, что не располагает сведениями о возможном задержании бывшего премьер-министра и экс-лидера правящей партии Гарибашвили.





