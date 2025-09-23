НАТО: Россия несет полную ответственность за нарушение воздушного пространства союзников

23.09.2025 19:16





Россия несет полную ответственность за нарушение воздушного пространства союзников, - об этом говорится в заявлении Североатлантического совета.



На заседании Североатлантического совета, состоявшемся по просьбе Эстонии, Верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич проинформировал членов альянса о нарушении Россией воздушного пространства Эстонии 19 сентября.



«Это вторжение является частью более широкой системы безответственных действий со стороны России. Это уже второе за две недели заседание Североатлантического совета в рамках статьи 4», - говорится в заявлении.



Североатлантический совет НАТО заявил, что действия России увеличивают риск эскалации и ставят под угрозу жизни людей.



«Эти действия должны быть прекращены. Россия не должна сомневаться: НАТО и союзники будут использовать все необходимые военные и невоенные средства для самообороны и сдерживания всех угроз со всех направлений в соответствии с международным правом. Наша приверженность статье 5 нерушима», - отмечается в заявлении.





