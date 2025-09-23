Бышего министра правительства Шеварднадзе назначили послом в Германию

66-летний Александре Картозия, бывший министр образования Грузии в правительстве президента Шеварднадзе с 1998 по 2004 год, назначен послом Грузии в Германии.



Профессор Картозиа уже много лет проживает в Германии. В 2022 году он был награждён Орденом Заслуг Германии, который вручил тогдашний посол Германии Хуберт Книрш. Картозия занимал ведущие академические должности в Государственном университете Грузии, работал исследователем, вел лекции и семинары в ведущих университетах Берлина, Франкфурта и Бремена.





С конца 2024 года у Грузии не было посла в Германии. Ранее эту должность занимал бывший министр обороны Леван Изория, прощальная встреча с которым прошла 31 октября 2024 года. 20 января 2025 года Изория был назначен советником Иракли Кобахидзе по вопросам образования.



Назначение Картозия произошло на фоне резкого ухудшения политических отношений между Тбилиси и Берлином, достигших самого низкого уровня за последние годы. Посла Германии в Грузии регулярно критикуют первые лица «Грузинской мечты», на фоне резкой риторики против него даже было совершено нападение.



Лидеры власти обвиняют посла Германии Петера Фишера в «дезинформации», «давлении на суд», «грубом нарушении Венской конвенции» и «подрыве международного порядка». В 2024–2025 годах правительство Германии ввело визовые санкции против более чем десяти грузинских чиновников, часть из которых, по позиции Германии, «несёт ответственность за насилие в отношении протестующих и оппозиции».



Кроме того, 25 февраля 2025 года Министерство образования Германии объявило о приостановке сотрудничества с Министерством образования Грузии.



Бывший министр обороны Тина Хидашели оценивает назначение Картозиа послом как политический сигнал. По её мнению, назначение человека времён правительства Шеварднадзе, отстранённого после Революции роз, указывает на то, что власть «Грузинской мечты» не направляет на ключевые посты дипломатов и политиков, стоящих на передовой западной интеграции Грузии.



Сегодня МИД также объявил о назначении Ирaкли Бераиа представителем Грузии в НАТО. Ранее он был последним руководителем службы разведки, которая в июне 2025 года была объединена с Службой государственной безопасности.



Когда экс-депутат Мамука Мдинарадзе был назначен главой СГБ, он заявил, что Бераиа больше не будет занимать должность в сфере разведки.



Бывший министр обороны Тина Хидашели считает назначение Бераиа опасным, поскольку такие назначения происходят без конкретных задач. По её мнению, это возвращает к практике времён Шеварднадзе, когда дипломатические посты в международных организациях использовались как «пенсионные» должности.





