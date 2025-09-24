Премьер-министр Грузии встретился с представителями ENQA, EQAR, WFME и ESU

24.09.2025 11:37





Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе встретился с представителями Европейской ассоциации по обеспечению качества высшего образования (ENQA), Европейского регистра независимых агентств по обеспечению качества высшего образования (EQAR), Всемирной федерации медицинского образования (WFME) и Европейской ассоциации студентов (ESU).



На встрече премьер-министр рассказал о запланированных фундаментальных изменениях в сфере образования и отметил, что реформа направлена на качественное преобразование системы высшего образования. Была подчеркнута важность активного участия международных партнёров и их поддержки в процессе дальнейшего развития системы образования Грузии.



Особое внимание уделялось вопросам повышения доступности качественного образования, реализации учебного и научного процессов, ориентированных на потребности студентов, правильному определению приоритетов в высшем образовании и значению интернационализации системы высшего образования.



Во встрече, прошедшей в администрации правительства, приняли участие: президент Европейской ассоциации по обеспечению качества высшего образования (ENQA) Дуглас Блэксток, президент Европейского регистра по обеспечению качества высшего образования (EQAR) Стефане Лауик, директор Европейского регистра независимых агентств по обеспечению качества высшего образования (EQAR) Александр Сусняр, президент Всемирной федерации медицинского образования (WFME) Рикардо Леон-Боркезе, президент Ассоциации медицинских школ Европы (AMSE) Харм Петерс, президент сети агентств по обеспечению качества высшего образования Центральной и Восточной Европы (CEENQA) Весна Додикович-Джуркович и член Европейской ассоциации университетов (EUA) Маурицио Тира.



Представители международных ассоциаций и сетей в сфере образования находятся в Тбилиси в рамках международной конференции.





