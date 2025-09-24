Папуашвили: Царь Ираклий прошел одну большую, непрерывную, шестидесятилетнюю войну за спасение и целостность Грузии

24.09.2025 12:13





Сегодня мы ставим памятник нашему славному царю, который после родного Телави, ровно полвека ждал этого дня,- заявил на церемонии открытия памятника Ираклию II председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.



По его словам, в течение трехсот лет после рождения Ираклия II каждый настоящий грузин поклонялся и чтил память царя, навсегда оставшегося в истории Грузии, как символ борьбы, героизма, самоотверженного вклада и строительства.



«Он провел нашу страну через сложнейшую эпоху и положил все силы на служение ей. Царь Ираклий прошел одну большую, непрерывную, шестидесятилетнюю войну за спасение и целостность Грузии. Войну мечом, войну трудом, войну умом. Сегодняшнее торжественное открытие памятника является символичным, так как, сегодня, как и триста лет назад, главной национальной задачей грузинского народа, целью и чаянием является свобода и объединение страны. В этой исторической миссии грузинской нации царь Ираклий должен быть и примером и вдохновением для того, чтобы до конца довести это начатое им общенациональное дело.



Царь Ираклий является символом истинной Грузии. Той Грузии, у правителя которой должен быть единственный интерес – собственный народ, собственное государство, собственная вера. Грузия превыше всего – без приверженности этому национальному интересу не сможет править власть имущий, его не полюбит народ, с ним не будет считаться враг и не оценит история», - заявил Папуашвили.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





