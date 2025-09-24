|
|
|
АМЮГ не будет наблюдать за выборами 4 октября в рамках традиционной наблюдательной миссии
24.09.2025 14:01
Впервые на протяжении своего 31-летнего существования, «Ассоциация молодых юристов Грузии» не будет представлена своей традиционной миссией по наблюдению за выборами 4 октября 2025 года. Об этом говорится в заявлении, распространяемом организацией.
По оценке АМЮГ, выборы в органы местного самоуправления, запланированные на 4 октября 2025 года, будут проходить в одной из самой сложной и тяжелой политической и правовой среде в современной истории Грузии.
«В стране откат от демократии. Репрессивная политика против организации гражданского общества и СМИ, принятие ограничительных законов, а также ухудшение правовых рамок наблюдателя в избирательном законодательстве, делает для нас формирование миссии наблюдателей и наблюдение за ходом выборов практически невозможным.
АМЮГ продолжит защищать права человека и верховенство права и периодически будет предоставлять обществу оценку текущей правовой среды», - говорится в заявлении «Ассоциации молодых юристов Грузии».
|
|
|
