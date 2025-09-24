Шалва Папуашвили: Петер Фишер сжег все мосты с грузинскими властями

Вместо того, чтобы укрепить, расширить мосты, которые в течение 30 лет были построены многими немцами и многими грузинами, в числе которых был и я, господин Петер Фишер (прим. посол ФРГ в Грузии) сжег все мосты с грузинскими властями, лично он. Это очень печальное положение. Больше всего за это переживаю я, - указанное заявление сделал председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.



По его словам, он ничего не ждет от посла Германии в Грузии.



«Я ничего не жду от господина Петера. Я знаю, что срок его пребывания в Грузии истекает в июне следующего года. Между прочим, срок его полномочий истекал сейчас, этим летом, но он продлил свои полномочия еще на год. Я ничего не жду в позитивном направлении. Они и сами хорошо знают, когда мы говорим о том, что Грузия – маленькая страна, и здесь все друг друга знают, и немецкоязычное общество не является большим, мы знаем его отношение – у него личное отношение к «Грузинской мечте» и ее избирателям. Так что, мы не можем это изменить. Если правительство Германии хочет, чтобы он его представлял, разумеется, это его воля, и он их посол, хотя я уже говорил, что мне сложно представить, что при этом после, можно как-то найти общий язык. Фактически, он осуществляет нападки на всех, правительство, парламент, журналистов, будь то избиратель «Грузинской мечты» или кто-то еще. Понятно, что он – посол Германии, и у него есть его [правительство Германии] поддержка, мы говорим со стороны Грузии. Задача посла – быть мостом между правительствами. Вместо того, чтобы укрепить, расширить, если хотите, мосты, которые в течение 30 лет были построены многими немцами и многими грузинами, в числе которых был и я, господин Петер Фишер сжег все мосты с грузинскими властями, лично он. Это очень печальное положение. Я и все общество знаем, какие взаимоотношения между Германией и Грузией. Начиная еще с 90-х гг., Германия была первой страной, открывшей посольство в Грузии, и многие грузины, включая меня, были вовлечены в то, чтобы имя Германии в грузинском обществе всегда уважалось. Жаль, что из-за своего отношения, а, почему у него такое отношение, я не знаю, господин Петер сжигает эти мосты», - заявил Папуашвили.





