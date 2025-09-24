Йозвяк: Риск приостановки безвиза с Грузией высок

«Риск приостановки безвизового режима с Грузией очень высок», заявил в интервью телекомпании Pirveli рассказал редактор Европейского бюро «Радио Свобода» Рикард Йозвяк. Он отмечает, что мнения в Брюсселе разделились: одни считают, что достаточно игнорировать Грузию, поскольку «ЕС им больше не интересен», другие же требуют более конкретных шагов.



Как поясняет Йозвяк, речь идёт либо о санкциях, о которых будет сложно договориться, либо о приостановке безвизового режима, что считается гораздо более реалистичным вариантом. По его словам, этот вопрос будет вновь обсуждаться поздней осенью и на него также повлияют результаты местных выборов.



«Приостановка безвизового режима, безусловно, может произойти. Они местные [выборы].



Они будут наблюдать за выборами, после этого пересмотрят этот вопрос. У них будет гораздо более строгая позиция в отношении свободного передвижения людей в Европейском союзе в целом. Существует очень высокая вероятность того, что безвизовый режим будет приостановлен», — говорит Йозвяк.





