Посла Германии в Грузии Петера Фишера вызвали в МИД Грузии
24.09.2025 17:06
Посла Германии в Грузии Петера Фишера вызвали в МИД Грузии. Как заявил перед входом в здание министерства сам Петер Фишер, это первый случай в истории современных взаимоотношений между двумя странами, когда посла вызывают в МИД.
По его словам, вызов является одной из форм дипломатической санкции.
«Меня вызывали в министерство иностранных дел Грузии. Вызов является формой дипломатической санкции. Честно говоря, это очень необычно. Это первый случай в истории современных взаимоотношений между двумя странами, когда посла вызывают в МИД.
Зайду и послушаю, что мне скажут. Но я также резко опровергаю безосновательные и провокационные заявления, которые высказаны против ФРГ, меня и других послов.
Я также буду критиковать нынешний курс правительства Грузии, который противоречит вступлению Грузии в Евросоюз», - заявил Петер Фишер, перевод интервью которого распространяет «ТВ Пирвели».
