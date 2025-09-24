Посла Германии в Грузии Петера Фишера вызвали в МИД Грузии

Посла Германии в Грузии Петера Фишера вызвали в МИД Грузии. Как заявил перед входом в здание министерства сам Петер Фишер, это первый случай в истории современных взаимоотношений между двумя странами, когда посла вызывают в МИД.



По его словам, вызов является одной из форм дипломатической санкции.



«Меня вызывали в министерство иностранных дел Грузии. Вызов является формой дипломатической санкции. Честно говоря, это очень необычно. Это первый случай в истории современных взаимоотношений между двумя странами, когда посла вызывают в МИД.



Зайду и послушаю, что мне скажут. Но я также резко опровергаю безосновательные и провокационные заявления, которые высказаны против ФРГ, меня и других послов.



Я также буду критиковать нынешний курс правительства Грузии, который противоречит вступлению Грузии в Евросоюз», - заявил Петер Фишер, перевод интервью которого распространяет «ТВ Пирвели».





