Совет Европы: «Визит в Грузию не означает признание легитимности ее властей»
25.09.2025 00:20
Делегация Конгресса местных и региональных властей Совета Европы, которая посетит Грузию 24-25 сентября, заявила, что этот визит не следует рассматривать как «политическую поддержку легитимности [грузинских властей]».
Цель визита делегации — оценить влияние текущей политической ситуации в Грузии на местные органы власти, уделив особое внимание местным выборам 4 октября. Запланированы встречи с председателем центральной избирательной комиссии, первым заместителем омбудсмена и первым заместителем председателя комитета парламента по региональной политике и самоуправлению.
Заявление Совета Европы о визите делегации в Грузию
«Делегация Конгресса местных и региональных властей Совета Европы посетит Грузию с ознакомительным визитом 24–25 сентября 2025 года. Целью визита является оценка влияния текущей политической ситуации на местные органы власти, с особым акцентом на предстоящие местные выборы в Грузии, намеченные на 4 октября 2025 года.
В состав делегации войдут председатель Палаты местных властей Бернд Вёрингер (Германия) и спикер Конгресса по наблюдению за местными и региональными выборами Стюарт Диксон (Великобритания), которых будет сопровождать эксперт-профессор Таня Гропп.
Делегация встретится с председателем центральной избирательной комиссии, первым заместителем омбудсмена и первым заместителем председателя парламентского комитета по региональной политике и самоуправлению. Они также обменяются мнениями с членами национальной делегации Грузии в Конгрессе и представителями национальной ассоциации органов местного самоуправления Грузии.
Кроме того, делегация встретится с представителями медиа, неправительственных организаций и политических партий.
Этот визит не следует рассматривать как политическое признание легитимности или одобрение взглядов собеседников на встречах».
JAMnews
