Посла Великобритании Гарета Уорда вызвали в МИД Грузии

25.09.2025 10:44





Посол Великобритании в Грузии Гарет Уорд вызван в Министерство иностранных дел. По информации «Рустави-2», посол уже прибыл в МИД.



Напомним, вчера в Министерство иностранных дел был вызван посол Германии Петер Фишер.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





