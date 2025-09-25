|
Посла Великобритании Гарета Уорда вызвали в МИД Грузии
25.09.2025 10:44
Посол Великобритании в Грузии Гарет Уорд вызван в Министерство иностранных дел. По информации «Рустави-2», посол уже прибыл в МИД.
Напомним, вчера в Министерство иностранных дел был вызван посол Германии Петер Фишер.
