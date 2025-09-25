Лидер ЕНД: Мы работаем над тем, чтобы безвиз был приостановлен только для целевых групп

Председатель «Единого национального движения» Тина Бокучава и первый заместитель председателя Леван Саникидзе во время своего визита в Брюссель встретились с членами Европарламента, представителями Еврокомиссии и представителями офиса вице-президента Еврокомиссии Кайи Калас.



По словам Бокучава, они сделают все, чтобы санкции были введены в отношении Бидзины Иванишвили и его окружения.



«Сегодня в течение всего дня у нас были встречи в Еврокомиссии, в том числе во внешнеполитическом ведомстве, а также в Европарламенте. В то время как Иванишвили поставил миллионы граждан Грузии под угрозу потери безвизового режима, мы работаем в Брюсселе, а также в столицах стран-членов ЕС над тем, чтобы безвизовый режим был приостановлен только для целевых групп - Иванишвили, его окружения, пропагандистов, финансовой элиты, насильников, судей, которые принимают политические решения, а не чтобы санкцировали граждан Грузии. Это цель Иванишвили, но мы сделаем всё, чтобы этого не произошло, и сделаем всё, чтобы санкции были введены в отношении Иванишвили и его окружения, будь то финансовые санкции или временная приостановка безвизового режима для целевых групп», - заявила Тина Бокучава, комментарии которой распространяет пресс-служба партии.





