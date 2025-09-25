|
Посол Грузии в Венгрии вручил верительные грамоты президенту Венгрии Тамашу Шуйоку
25.09.2025 11:41
Чрезвычайный и полномочный посол Грузии в Венгрии Николоз Лалиашвили вручил верительные грамоты президенту Венгрии Тамашу Шуйоку.
Об этом сообщает Министерство иностранных дел Грузии.
«В рамках торжественной церемонии, состоявшейся во Дворце Шандора, во время встречи посла Грузии и президента Венгрии стороны сосредоточили внимание на дружественных отношениях и стратегическом партнёрстве, сложившихся между двумя странами, обсудили перспективы дальнейшего углубления двустороннего сотрудничества.
Президент Тамаш Шуйок вновь подтвердил твёрдую поддержку Венгрией как суверенитета и территориальной целостности Грузии, так и её евроинтеграции. Посол Грузии поблагодарил президента Венгрии за тёплый приём. Президент Венгрии пожелал грузинскому послу успешной дипломатической миссии.
После встречи посол Николоз Лалиашвили сделал памятную запись в книге гостей президентского дворца. Церемония завершилась на Площади Героев, где посол Грузии возложил венок к Мемориалу венгерских героев», — говорится в сообщении Министерства иностранных дел Грузии.
