Посол Грузии в Венгрии вручил верительные грамоты президенту Венгрии Тамашу Шуйоку


25.09.2025   11:41


Чрезвычайный и полномочный посол Грузии в Венгрии Николоз Лалиашвили вручил верительные грамоты президенту Венгрии Тамашу Шуйоку.

Об этом сообщает Министерство иностранных дел Грузии.

«В рамках торжественной церемонии, состоявшейся во Дворце Шандора, во время встречи посла Грузии и президента Венгрии стороны сосредоточили внимание на дружественных отношениях и стратегическом партнёрстве, сложившихся между двумя странами, обсудили перспективы дальнейшего углубления двустороннего сотрудничества.

Президент Тамаш Шуйок вновь подтвердил твёрдую поддержку Венгрией как суверенитета и территориальной целостности Грузии, так и её евроинтеграции. Посол Грузии поблагодарил президента Венгрии за тёплый приём. Президент Венгрии пожелал грузинскому послу успешной дипломатической миссии.

После встречи посол Николоз Лалиашвили сделал памятную запись в книге гостей президентского дворца. Церемония завершилась на Площади Героев, где посол Грузии возложил венок к Мемориалу венгерских героев», — говорится в сообщении Министерства иностранных дел Грузии.


