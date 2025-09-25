Кобахидзе: Иванишвили – первое должностное лицо в партии

Бидзина Иванишвили - лидер нашей политической команды. Именно он возглавил борьбу, положившую конец кровавому режиму в нашей стране в 2012 году и сегодня в Грузии сохранился мир, Грузия экономически развивается. Это, прежде всего, заслуга Бидзины Иванишвили, - заявил журналистам премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.



Как отметил Кобахидзе, Бидзина Иванишвили – первое должностное лицо в партии, он почётный председатель партии.



«Визит президента Объединенных Арабских Эмиратов был очень важным. Помните, в свое время они выразили скептическое отношение по поводу инвестиций EMAAR, это инвестиции в размере 6 миллиардов долларов, между прочим, и объём инвестиции увеличился до 6,6 млрд долларов, это одна из значительных инвестиций, которая укрепит нашу экономику. Когда они увидели, что эти инвестиции осуществляются, то уже переключились на другие виды спекуляций, в том числе не понравился протокол в резиденции г-на Бидзины Иванишвили. Некоторые эксперты даже забыли, что г-н Бидзина Иванишвили является лидером нашей политической команды. С формальной точки зрения он является первым должностным лицом в партии, он является почётным председателем партии, и, помимо формальностей, вы знаете об особой роли Бидзины Иванишвили в нашей политической команде и в стране в целом. Именно он возглавил борьбу, положившую конец кровавому режиму в нашей стране в 2012 году. Сегодня Грузия сохраняет мир и развивается экономически и во всех направлениях, и это, прежде всего, заслуга Бидзины Иванишвили. На этом фоне некоторые наши оппоненты, включая т.н. экспертов, сегодня обнаружили, что Бидзина Иванишвили является лидером нашей политической команды.



Все было соблюдено, протокол соблюден, и, самое главное, наши национальные интересы были полностью соблюдены. Этот визит будет значительно способствовать углублению партнёрства между нами и Объединенными Арабскими Эмиратами, это важно как с политической, так и с экономической точки зрения. Помимо инвестиции EMAAR, мы говорили о многих других направлениях - экономическом сотрудничестве, развитии торгового сотрудничества, инвестициях. Всё это крайне важно для укрепления нашей экономики и для укрепления наших политических связей», - сказал Ираклий Кобахидзе.





