Папуашвили: Президент был приглашен на прием к Дональду Трампу, имел возможность поговорить с ним

Президент приехал в США не на ужин, а по делам, - так ответил председатель парламента Шалва Папуашвили на вопрос журналистов о трансатлантическом ужине 2025 года, который госсекретарь США Марко Рубио провел в Нью-Йорке и на котором не присутствовал Михаил Кавелашвили.



Как отметил Папуашвили, «у президента Грузии свой график, он был приглашён на приём президента США. У него была возможность, в том числе, поговорить с ним в таком формате, где не проводится фотосъемка».



«Была возможность поговорить. Это важно для нас. В том числе был важный разговор. На приёме, организованном президентом США, был, в том числе, Джо Уилсон. Можете спросить и узнать, что происходило.



[Что касается трансатлантического ужина] президент приехал туда не на ужин, а по делу. США возглавляет президент США. Президент Грузии находился на приёме у президента США, у него была возможность поговорить. Это важно для нас», - заявил Шалва Папуашвили.



Для справки, Марко Рубио дал трансатлантический ужин 2025 года в Нью-Йорке. Согласно информации, опубликованной Госдепартаментом США, в ужине приняли участие министры иностранных стран-членов ЕС и НАТО, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, Верховный представитель ЕС Кайя Каллас, а также министры иностранных дел Армении, Азербайджана, Швейцарии и Украины.





