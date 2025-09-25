|
|
|
Партия «Гахария — За Грузию» обратилась в Центральную избирательную комиссию
25.09.2025 15:05
23 сентября текущего года партия «Гахария — За Грузию» обратилась в Центральную избирательную комиссию с требованием, чтобы после выборов избиратели, прошедшие верификацию, имели возможность проверить свои данные.
Об этом говорится в заявлении партии «Гахария — За Грузию».
В частности, партия требует, чтобы у избирателя была возможность проверить, зафиксировано ли его участие в выборах и на каком участке отмечено отданное им голосование.
«Это требование полностью соответствует законодательству Грузии, в том числе закону, регулирующему персональные данные. Поскольку речь идёт не о разглашении персональных данных, а о предоставлении гражданину доступа к информации о самом себе. Точно так же, как избиратель имеет возможность проверить себя и найти свой избирательный участок.
Возможность проверки своего голоса должна быть предоставлена избирателю после выборов, следовательно, аргумент ЦИК о количестве оставшихся до выборов дней не может быть принят. Аналогичное требование партия «Гахария — За Грузию» выдвинула и после выборов 2024 года. Однако тогда система фактически скрыла эти данные и взяла возможность установления истины в заложники.
После выборов 2024 года «Грузинская мечта» ещё больше ухудшила избирательную среду, изменила законодательство и полностью приспособила его к своим партийным интересам.
Кроме того, партия «Гахария — За Грузию» неоднократно информировала общественность о давлении и запугиваниях, которые «Мечта» активно использует против кандидатов, в результате чего несколько человек сняли свои кандидатуры после регистрации.
Обществу известно, что за предстоящими выборами фактически не будет наблюдать ни одна надёжная международная организация», — говорится в заявлении.
|
|
|
