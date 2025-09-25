На ужин, организованный госсекретарем США, не пригласили Михаила Кавелашвили

Госсекретарь США Марко Рубио провёл трансатлантический ужин в Нью-Йорке, на который были приглашены министры иностранных дел стран-членов ЕС и НАТО, а также главы МИД Швейцарии, Украины, Армении и Азербайджана. Среди приглашённых не оказалось представителей Грузии. Госдепартамент США опубликовал официальное заявление, в котором отмечается, что Марко Рубио на ужине акцентировал внимание на важности трансатлантического партнёрства для обеспечения мира и процветания.



Кроме того, Марко Рубио подчеркнул важность продолжения дипломатического взаимодействия для прекращения российско-украинской войны, важность противодействия вредоносному влиянию Китая, сотрудничества в целях обеспечения стабильности на Ближнем Востоке, включая обеспечение того, чтобы Иран никогда не получил ядерное оружие, а также и отметил успехи президента США на пути к долговременному миру между Арменией и Азербайджаном.



В США в это время, с визитом находятся Михаил Кавелашвили – президент, легитимность которого не признают оппозиция и значительная часть общественности, министр иностранных дел Мака Бочоришвили и другие представители правительства. Они участвовали в Генеральной ассамблее ООН.



Ситуацию прокомментировал председатель грузинского парламента Шалва Папуашвили: «президент поехал в США не на ужин, а по делу», ответил он на вопрос журналистов о том, почему Михаил Кавелашвили не принимал участия в ужине.



«США – это государство, которым руководит президент США. Президент Грузии находился на приёме, организованном президентом США, и имел возможность пообщаться. Это для нас имеет значение», — заявил он.



Ранее Михаил Кавелашвили сообщал, что провёл короткие беседы с коллегами. Согласно опубликованным фотографиям, он пообщался, в частности, с лидерами Азербайджана, Швейцарии и Польши.





