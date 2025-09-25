Кобахидзе: в европейской бюрократии есть серьёзные проблемы, и это отражается в действиях послов

«Слава богу, что не все послы ведут себя так, как послы Великобритании, Германии и Евросоюза», — заявил в разговоре с журналистами Ираклий Кобахидзе, комментируя вызов дипломатов в Министерство иностранных дел Грузии.



«Что касается вызова, то это дипломатическая мера. Все послы представляют государство, и когда вы вызываете посла, вы применяете своего рода дипломатическую меру по отношению к государству, это логично. Посол не действует самостоятельно.



Мы говорим, что европейская бюрократия сегодня находится в сложном положении, и это касается не только структур Евросоюза, но и структур соответствующих государств. В европейской бюрократии есть серьёзные проблемы, и это отражается в действиях послов», — заявил грузинский премьер.



Напомним, посол Великобритании в Грузии Гарет Уорд был сегодня вызван в МИД Грузии. А 24 сентября, в ведомство вызвали посла Германии Петера Фишера. Последний отметил, что это первый случай в истории современных отношений Грузии с Германией, когда посла Германии вызывают в министерство.





