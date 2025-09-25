Глава МВД Грузии провел официальную встречу с министром внутренних дел Турции

25.09.2025 15:31





Министр внутренних дел Грузии Гека Геладзе провёл расширенную встречу с министром внутренних дел Турецкой Республики Али Ерликая, находящимся с официальным визитом в Грузии.



По информации МВД, министры двух стран обсудили вопросы плодотворного сотрудничества между правоохранительными органами Грузии и Турции. Было подчеркнуто значение дальнейшего углубления тесного партнёрства в различных направлениях.



Гека Геладзе отметил, что грузинская сторона готова активно продолжать работу с турецкими коллегами, чтобы существующие механизмы сотрудничества стали ещё более гибкими и эффективными. Стороны также выразили готовность проводить соответствующие мероприятия для обмена опытом и лучшими практиками между ведомствами.



Во встрече приняли участие начальник Национальной полиции Турции Махмут Демирташ, первый заместитель министра внутренних дел Грузии Роланд Месхи, заместители Александр Дарахвелидзе, Шалва Тадумадзе, Георгий Бунтхузи, Мариам Табатадзе и другие руководящие лица ведомства. В завершение встречи Гека Геладзе поблагодарил турецкого коллегу за плодотворное полицейское сотрудничество.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





