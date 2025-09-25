Глава «Либеральной академии»: Вызов послов это демарш, который углубляют конфликт с Евросоюзом

25.09.2025 15:37





Вызовом послов они углубляют конфликт с Евросоюзом - вызов посла означает возникновение серьезных вопросов и претензии к этому государству, можно считать это своего рода санкцией, - об этом глава «Либеральной академии» Лаша Тугуши заявил в программе «Дневной ньюсрум» на телеканале «Палитраньюс».



По словам Тугуши, вызывая послов, «явно видим эскалацию конфликта, что является очень опасной фазой».



«Это демарш. Думаю, этим ни углубляют конфликт с европейскими странами и Евросоюзом как институтом. Мы явно видим эскалацию конфликта. Эта фаза очень опасна. Вызов послов - не персональный ворос. Вызов посла означает возникновение серьезных вопросов и претензии к этому государству. Фактически, можно считать это своего рода санкцией. Поэтому, это процесс, когда и провалили основание и ещё глубже снесли собственную страну в ту бездну, которая сопровождает противостояние с Западом. Это напрямую, ещё шире открывает нам дорогу к нашему соседу, России. И не только к России. В целом, риски агрессии для страны возрастают пропорционально тому, как противостоим Западу. Это абсолютно неразумные шаги», – заявил Тугуши.



Кроме того, Тугуши откликнулся на встречи Михаила Кавелашвили в США. По его словам, на встречах с ним «говорят о недемократических процессах, которые не соответствуют декларированному курсу Грузии».



«Посол встретился, министр встретился, но какова повестка дня? Повестка дня – разговор о процессах, которые есть в стране. С тобой не говорят о проблемах безопасности Чёрного моря, тебя не позвали в Люксембург, но говорят о тех недемократических процессах, которые не соответствуют декларированному курсу Грузии. Конечно, по этому поводу встретится значительное должностное лицо из какой-нибудь страны и скажет, «если так будет продолжаться, то произойдёт то-то». Это очень ясно и понятно.



Фактически, тебя шаг за шагом выбрасывают от тех очень важных процессов, частью которых наша страна становилась в результате больших усилий. Пусть они нам скажут, что сказали. Думаю, ничего хорошего не сказали бы», - заявил Лаша Тугуши.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





