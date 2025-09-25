Кавелашвили: Мы открыты для любого диалога и сотрудничества, но требуем уважения, справедливого и достойного отношения

25.09.2025 20:12





Наша задача - развивать конструктивные, основанные на взаимном уважении и взаимной выгоде отношения с такими мощными экономиками, как США, Китай, ЕС и другие. Мы открыты для любого диалога и сотрудничества, но в то же время требуем уважения, справедливого и достойного отношения. С чем грузинский народ не примирится, так это разговор языком ультиматумов, шантажа и запугивания, - об этом в ходе выступления на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН заявил Михаил Кавелашвили.



По заявлению Михаила Кавелашвили, именно благодаря прагматичной и рациональной политике властей в стране сохранились мир и экономический рост.



«Грузия привержена фундаментальным принципам и ценностям декларации ООН и является достойным и ответственным членом международного сообщества, что подтверждается и тем, какие усилия предпринимаются действующими властями Грузии в плане повышения качества защиты прав человека. Именно благодаря прагматичной и рациональной политике властей мы сохранили мир и экономический рост, тем самым значительно улучшив качество жизни наших граждан. За прошедшие годы, несмотря на многочисленные вызовы, Грузия продемонстрировала впечатляющую стойкость в отношении внешних шоков. Положительная динамика развития Грузии отражена и подтверждается международными рейтингами и параметрами самых авторитетных организаций мира», - заявил Михаил Кавелашвили в ходе выступления на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.





