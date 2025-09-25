Кобахидзе встретился с новоназначенным послом Франции в Грузии Оливье Курто

25.09.2025 20:36





Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе встретился с новоназначенным послом Франции в Грузии Оливье Курто. Информацию распространяет администрация правительства.



Как сообщает ведомство, премьер-министр поздравил посла с началом дипломатической миссии в Грузии и выразил надежду, что его деятельность будет способствовать развитию отношений между Грузией и Францией и углублению сотрудничества в различных областях.



На встрече также обсуждались вопросы партнерства в двустороннем и многостороннем форматах.







