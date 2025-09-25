Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Кобахидзе встретился с новоназначенным послом Франции в Грузии Оливье Курто


25.09.2025   20:36


Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе встретился с новоназначенным послом Франции в Грузии Оливье Курто. Информацию распространяет администрация правительства.

Как сообщает ведомство, премьер-министр поздравил посла с началом дипломатической миссии в Грузии и выразил надежду, что его деятельность будет способствовать развитию отношений между Грузией и Францией и углублению сотрудничества в различных областях.

На встрече также обсуждались вопросы партнерства в двустороннем и многостороннем форматах.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна