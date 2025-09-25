|
Кобахидзе встретился с министром внутренних дел Турции
25.09.2025 20:41
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе встретился с министром внутренних дел Турции Али Ерликая. На встрече обсуждались дружественные отношения и стратегическое партнерство между Грузией и Турцией.
Как сообщает пресс-служба администрации правительства, на встрече было подчеркнуто плодотворное партнерство МВД Грузии и правоохранительных органов Турции.
«Были обсуждены текущие процессы в регионе и роль Грузии и Турции в содействии стабильности и миру.
Премьер-министр поблагодарил министра внутренних дел Турции за визит в Грузию и отметил, что визиты такого высокого уровня способствуют дальнейшему развитию стратегического партнерства между странами.
На встрече присутствовал министр внутренних дел Грузии Гека Геладзе», — говорится в сообщении пресс-службы администрации правительства.
