Кобахидзе встретился с министром внутренних дел Турции

25.09.2025 20:41





Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе встретился с министром внутренних дел Турции Али Ерликая. На встрече обсуждались дружественные отношения и стратегическое партнерство между Грузией и Турцией.



Как сообщает пресс-служба администрации правительства, на встрече было подчеркнуто плодотворное партнерство МВД Грузии и правоохранительных органов Турции.



«Были обсуждены текущие процессы в регионе и роль Грузии и Турции в содействии стабильности и миру.



Премьер-министр поблагодарил министра внутренних дел Турции за визит в Грузию и отметил, что визиты такого высокого уровня способствуют дальнейшему развитию стратегического партнерства между странами.



На встрече присутствовал министр внутренних дел Грузии Гека Геладзе», — говорится в сообщении пресс-службы администрации правительства.







