Кобахидзе встретился с министром внутренних дел Турции


25.09.2025   20:41


Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе встретился с министром внутренних дел Турции Али Ерликая. На встрече обсуждались дружественные отношения и стратегическое партнерство между Грузией и Турцией.

Как сообщает пресс-служба администрации правительства, на встрече было подчеркнуто плодотворное партнерство МВД Грузии и правоохранительных органов Турции.

«Были обсуждены текущие процессы в регионе и роль Грузии и Турции в содействии стабильности и миру.

Премьер-министр поблагодарил министра внутренних дел Турции за визит в Грузию и отметил, что визиты такого высокого уровня способствуют дальнейшему развитию стратегического партнерства между странами.

На встрече присутствовал министр внутренних дел Грузии Гека Геладзе», — говорится в сообщении пресс-службы администрации правительства.


