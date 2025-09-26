Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

У Михаила Кавелашвили состоялась встреча с генсеком ООН Антониу Гутерришем


26.09.2025   12:04


У Михаила Кавелашвили состоялась встреча с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. По информации пресс-службы, в ходе встречи особое внимание было уделено значению мира и устойчивого развития. Была отмечена роль Грузии в обеспечении мира и стабильности в регионе Южного Кавказа.

Также внимание было уделено вызовам, стоящим перед миром.

Как отметил Михаил Кавелашвили, вектор мира, стабильности и экономического благополучия, избранный грузинскими властями, остается неизменным.

«На встрече генеральный секретарь ООН, господин Гутерриш отметил, что мы справились с очень большим давлением. Большое спасибо [вам] за то, что Грузия избрала столь верный путь, ориентированный на мир, стабильность и развитие. Это видят, отмечают все, и такие оценки очень приятны», - заявил Кавелашвили.

Он также оставил памятную запись в книге почетных гостей ООН.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна