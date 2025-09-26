|
У Михаила Кавелашвили состоялась встреча с генсеком ООН Антониу Гутерришем
26.09.2025 12:04
У Михаила Кавелашвили состоялась встреча с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. По информации пресс-службы, в ходе встречи особое внимание было уделено значению мира и устойчивого развития. Была отмечена роль Грузии в обеспечении мира и стабильности в регионе Южного Кавказа.
Также внимание было уделено вызовам, стоящим перед миром.
Как отметил Михаил Кавелашвили, вектор мира, стабильности и экономического благополучия, избранный грузинскими властями, остается неизменным.
«На встрече генеральный секретарь ООН, господин Гутерриш отметил, что мы справились с очень большим давлением. Большое спасибо [вам] за то, что Грузия избрала столь верный путь, ориентированный на мир, стабильность и развитие. Это видят, отмечают все, и такие оценки очень приятны», - заявил Кавелашвили.
Он также оставил памятную запись в книге почетных гостей ООН.
