Саникидзе: В столице Германии у нас состоялась встреча с очень влиятельными представителями МИД Германии

26.09.2025 12:05





В Берлине у председателя «Национального движения» Тины Бокучава и первого заместителя партии Левана Саникидзесостоялась встреча с членом Бундестага, членом комитета по внешним делам и Евросоюзу Кнутом Абрахамом.



По информации «Национального движения», на встрече речь шла о аресте председателя политсовета партии Левана Хабеишвили, политзаключении экс-президента Михаила Саакашвили и безвизовом режиме.



«У нас проходят очень важные встречи в столице Германии, где сегодня мы встретились с представителями Бундестага, встретились с очень влиятельными представителями МИД, которые постоянно работают по вопросу Грузии. Они поддерживают европейское развитие нашей страны. Все хорошо знают, с каким режимом в Грузии мы имеем дело. У грузинского народа очень большая поддержка. Мы детально обсудили видение «Единого национального движения» по приостановке безвизового режима, что подразумевает то, что безвизовый режим должен быть приостановлен не для граждан Грузии, а указанные санкции должны коснуться конкретно тех групп, которые разрушают демократическое и европейское будущее страны. Разумеется, обсуждался и вопрос политзаключенных, нахождения в тюрьмах 3-го президента Грузии Михаила Саакашвили, председателя политсовета «Национального движения» Левана Хабеишвли и всех наших соратников, окончание которого проходит по демонтажу режима Иванишвили, и я уверен, что в этом вместе с грузинским народом очень большую роль сыграют и немецкие партнеры», - заявил Леван Саникидзе.





