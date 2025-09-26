Кобахидзе: В обеспечении большей стабильности, сокращении поляризации нам очень помог закон „О прозрачности“

26.09.2025 12:06





В обеспечении большей стабильности, сокращении поляризации в стране нам очень помог закон «О прозрачности»- Указанный закон дал нам возможность того, что сегодня степень поляризации сокращена, у радикальных сил больше нет возможности для успешной реализации своей повестки дня,- указанное заявление на конференции Бизнес-ассоциации сделал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.



По его словам, политическая стабильность имеет ключевое значение для бизнеса.



«Мы делаем максимум для того, чтобы в стране была обеспечена политическая стабильность, политическое спокойствие.



Для этого было много сделано в предыдущие годы, в том числе определенные шаги обернулись для нашей страны краткосрочной нестабильностью. Однако, в конечном счете, указанные шаги предоставили нам возможность качественно стабилизировать ситуацию. В том числе, в обеспечении большей стабильности, сокращении поляризации в стране нам очень помог закон «О прозрачности». К сожалению, непрозрачное внешнее финансирование активно использовалось в искусственном разжигании поляризации в Грузии. Указанный закон дал нам возможность того, что сегодня степень поляризации сокращена, у радикальных сил больше нет возможности для успешной реализации своей повестки дня. Сегодня у нас спокойная ситуация, впереди выборы в органы местного самоуправления. Мы думаем, что выборы пройдут спокойно, несмотря на определенные несерьезные анонсы, 4 октября пройдет в спокойной обстановке. Мирное развитие страны будет продолжено»,- отметил грузинский премьер.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





