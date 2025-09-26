Тина Бокучава и Леван Саникидзе провели встречи в Бундестаге

26.09.2025 12:07





У председателя «Национального движения» Тины Бокучава и первого заместителя председателя партии Левана Саникидзе состоялась встреча с председателем социал-демократической группы ПАСЕ и членом Бундестага Германии Франком Швабе.



Указанную информацию распространяет пресс-служба «Национального движения».



«На встрече стороны обсудили незаконные аресты председателя политсовета «Национального движения» Левана Хабеишвили, 3-го президента Грузии Михаила Саакашвили и других политзаключенных, что четко отражает репрессивное и избирательное правосудие властей. Было подчеркнуто, что ограничение свободы лидеров оппозиции и политические преследования не только препятствуют демократическому развитию страны, но и прямо противоречат тем европейским ценностям, к которым склоняется грузинский народ.



На встрече также речь шла о введении ограничений на безвизовый режим для целевых групп –лидеров «Грузинской мечты» и лиц, которые ежедневно разрушают европейское будущее Грузии и мешают евроатлантической интеграции страны. Особое внимание было уделено политическому кризису, сложившемуся в Грузии, политзаключенным и фактах грубого нарушения их прав»,- говорится в заявлении.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





