Делегация Евросоюза в Совете Европы: мы обеспокоены нарушениями прав человека в Грузии

Делегация Европейского союза в Совете Европы обеспокоена нарушениями прав человека в Грузии, говорится в заявлении, распространённом делегацией. В документе также подчёркивается необходимость обеспечения независимости судебной системы и права на справедливое судебное разбирательство в стране.



«Мы обеспокоены ситуацией с правами человека в Грузии и текущим откатом от демократических стандартов.



С 1 по 3 сентября 21 человек был обвинён в умышленной организации или участии в насильственных действиях, незаконном хранении наркотиков или умышленном причинении вреда здоровью. Судебные процессы по этим делам всё ещё продолжаются.



Несмотря на то, что двое оппозиционных лидеров были недавно помилованы, другие по-прежнему остаются под арестом, а мирные протестующие подверглись насилию.



Власти Грузии должны уважать свободу собраний, объединений и выражения мнений, а также расследовать все обвинения в превышении полномочий со стороны правоохранительных органов и привлечь виновных к ответственности. Мы вновь подчёркиваем важность независимости судебной системы и права на справедливое судебное разбирательство.



Напоминаем, что функционирование гражданского общества — ключевой элемент любой демократической системы. Мы призываем власти Грузии обеспечить, чтобы активное гражданское общество функционировало без ограничений и имело возможность участвовать в процессе формирования государственной политики активно, инклюзивно и содержательно.



Мы призываем грузинское правительство отменить решение о заморозке банковских счетов семи независимых организаций гражданского общества. Также призываем власти реализовать все неисполненные рекомендации Венецианской комиссии.



Мы выражаем сожаление в связи с тем, что Грузия не направила приглашение Конгрессу местных и региональных властей Совета Европы для наблюдения за предстоящими выборами, а также не отправила вовремя приглашение для наблюдательной миссии ОБСЕ/БДИПЧ.



Мы подчёркиваем готовность Европейского союза поддержать европейские устремления грузинского народа и путь страны к вступлению в ЕС, если правительство Грузии изменит нынешний курс.



Албания, Андорра, Исландия, Лихтенштейн, Молдова, Монако, Черногория, Северная Македония, Норвегия, Сан-Марино, Украина и Великобритания присоединились к данному заявлению», — говорится в документе.





