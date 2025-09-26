Кобахидзе: Будет сделано всё возможное для обеспечения стабильной политической и экономической среды для бизнеса

26.09.2025 12:29





«Мы считаем, что выборы в органы местного самоуправления пройдут спокойно, и день 4 октября, несмотря на некоторые несерьёзные анонсы, также пройдёт мирно, после чего продолжится мирное и стабильное развитие страны», — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, выступая на конференции Ассоциации бизнеса Грузии.



По словам главы правительства, будет сделано всё возможное для обеспечения стабильной политической и экономической среды для бизнеса.



«Сегодня у нас спокойная обстановка. Впереди нас ждут выборы в органы местного самоуправления, и мы считаем, что они пройдут мирно, а также что 4 октября, несмотря на некоторые несерьёзные анонсы, пройдёт спокойно, и продолжится мирное и стабильное развитие страны. Разумеется, как для власти, так и для бизнеса ключевое значение имеют спокойствие и стабильность в политическом плане. За это мы несём ответственность и сделаем максимум, чтобы у вас была стабильная политическая и экономическая среда для ведения бизнеса.



Для нас очень важны консультации с вами, работа с вами, сотрудничество с вами. Сегодняшний день даёт нам очень хорошую возможность для этого, и в будущем мы также полностью открыты для сотрудничества, консультаций и принятия ваших советов. Ещё раз подтверждаю уважение и готовность к сотрудничеству», — заявил премьер-министр.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





