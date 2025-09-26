Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Кобахидзе: У нас очень стройная экономическая политика, либеральная налоговая система, бизнес - свободен


26.09.2025   13:08


К концу года наш ВВП (прим. внутренний валовой продукт) составит более 100 млрд. лари, и мы впервые превысим показатель в 10 000 долларов США на душу населения, - указанное заявление в своем выступлении на конференции Бизнес-ассоциации сделал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

По его оценке, сохранение указанного темпа является главным для того, чтобы страна сохранила сильные позиции, а также был улучшен уровень благосостояния населения.

«Вызовы остаются, однако при нынешних темпах, мы думаем, что в среднесрочной перспективе Грузия уже сможет максимально приблизиться к европейским стандартами экономического благосостояния.

В текущем году мы впервые превысим 100 млрд. лари. К концу года наш ВВП превысит 100 млрд. лари, и мы впервые превысим показатель в 10 000 долларов США на душу населения, что является символической, интересной отметкой для нас.

Естественно, сохранение указанного темпа является главным для того, чтобы страна сохранила сильные позиции, а также был улучшен уровень благосостояния населения. Рост экономики отразится и на широких слоях населения. Значительно вырос показатель занятости. В 2022-2024 гг. количество занятых в нашей стране выросло на 185 000 человек, а средняя зарплата превысила 2 200 лари в месяц, когда ее показатель к 2021 году составлял около половины от этой суммы», - заявил Кобахидзе.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна