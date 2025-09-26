Кобахидзе: У нас очень стройная экономическая политика, либеральная налоговая система, бизнес - свободен

К концу года наш ВВП (прим. внутренний валовой продукт) составит более 100 млрд. лари, и мы впервые превысим показатель в 10 000 долларов США на душу населения, - указанное заявление в своем выступлении на конференции Бизнес-ассоциации сделал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.



По его оценке, сохранение указанного темпа является главным для того, чтобы страна сохранила сильные позиции, а также был улучшен уровень благосостояния населения.



«Вызовы остаются, однако при нынешних темпах, мы думаем, что в среднесрочной перспективе Грузия уже сможет максимально приблизиться к европейским стандартами экономического благосостояния.



В текущем году мы впервые превысим 100 млрд. лари. К концу года наш ВВП превысит 100 млрд. лари, и мы впервые превысим показатель в 10 000 долларов США на душу населения, что является символической, интересной отметкой для нас.



Естественно, сохранение указанного темпа является главным для того, чтобы страна сохранила сильные позиции, а также был улучшен уровень благосостояния населения. Рост экономики отразится и на широких слоях населения. Значительно вырос показатель занятости. В 2022-2024 гг. количество занятых в нашей стране выросло на 185 000 человек, а средняя зарплата превысила 2 200 лари в месяц, когда ее показатель к 2021 году составлял около половины от этой суммы», - заявил Кобахидзе.





