ЦИК: Общее число избирателей на выборах 4 октября составляет 3 513 818 человек

26.09.2025 14:09





Избирательная администрация завершила работу над единым списком избирателей. По этому поводу сегодня в Центральной избирательной комиссии состоялся брифинг пресс-секретаря Натии Иоселиани.



Как отметила Иоселиани, формирование единого списка избирателей осуществляется на основе информации, предоставленной различными ведомствами.



«Мы хотим поблагодарить все административные органы за тесное сотрудничество и координацию в этом процессе. Также благодарим избирателей за активность, за проверку данных и вклад в процесс совершенствования списков. На муниципальных выборах 4 октября общее количество избирателей составит 3 513 818 человек. С использованием электронных технологий в выборах смогут принять участие 3 130 348 избирателей. В этом году впервые получат возможность участвовать в выборах около 47 000 молодых граждан. С просьбой о переносной урне в избирательную администрацию обратились 60 754 избирателя. По всей стране открыты 3 061 избирательный участок, из них на 2 284 участках голосование пройдет в электронном формате, а на 777 — традиционным способом. Среди них есть 10 специальных участков, открытых в пенитенциарных учреждениях.



С момента объявления выборов до сегодняшнего дня данные в едином списке избирателей были проверены избирателями на сайте и в мобильном приложении ЦИК 600 784 раза, а через терминалы быстрых платежей — с 25 августа по 16 сентября включительно — 9 524 раза. После того как избирательная администрация получила списки от всех соответствующих ведомств, данные были обработаны и распределены по избирательным округам и участкам. В настоящее время обновленный единый список избирателей доступен для всех на официальном сайте ЦИК. Важно отметить, что версия списков, предназначенная для публичного ознакомления, доступна зарегистрированным партиям и наблюдательным организациям, определённым избирательным законодательством. С версией списка для публичного ознакомления могут ознакомиться и сами избиратели непосредственно на избирательных участках.



В течение избирательного года единый список избирателей в разные периоды запрашивали 5 партий, что подтверждает, что доступность списка для проверки соответствовала законодательству и международным стандартам», — заявила Натия Иоселиани.





