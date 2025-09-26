Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Яйцами закидали собрание оппозиционной партии в Тбилиси


26.09.2025   14:33


В Надзаладеви в ходе презентации кандидата от оппозиционной партии «Лело» неизвестные закидали собравшихся политиков и их сторонников яйцами. Произошло это вчера вечером, 25 сентября.

«К нам в гости пришли титушки и бросаются яйцами. Жаль. Я приношу свои извинения. Это лицо «Грузинской мечты». Она так ведет борьбу. У нее есть только титушки», — сказал в ходе инцидента кандидат в мэры Иракли Купрадзе.


