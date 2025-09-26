|
Яйцами закидали собрание оппозиционной партии в Тбилиси
26.09.2025 14:33
В Надзаладеви в ходе презентации кандидата от оппозиционной партии «Лело» неизвестные закидали собравшихся политиков и их сторонников яйцами. Произошло это вчера вечером, 25 сентября.
«К нам в гости пришли титушки и бросаются яйцами. Жаль. Я приношу свои извинения. Это лицо «Грузинской мечты». Она так ведет борьбу. У нее есть только титушки», — сказал в ходе инцидента кандидат в мэры Иракли Купрадзе.
