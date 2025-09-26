Новые канатные дороги собирается построить мэрия Тбилиси

Столичные власти рассказали о планах по новым инфраструктурным проектам города.



Детали. Помимо уже обещанных новых станций метро и трамвая, анонсировано строительство моста между Вокзальной площадью и улицей Цотне Дадиани и трех новых канатных дорог — Исани —Метромшени — Вазисубани, Самгори — Вазисубани и Сараджишвили — Згвисубани. Правда, строительство этих канаток обещали еще в 2021-м.



Цитата. «У нас в городе есть традиция канатных дорог. А в данном случае они еще получат функцию общественного транспорта и помогут разгрузить маршрутки и автобусы», — объяснил вице-мэр Гиорги Ткемаладзе. О других подробностях проекта он пока не сообщал.





