Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Новые канатные дороги собирается построить мэрия Тбилиси


26.09.2025   14:34


Столичные власти рассказали о планах по новым инфраструктурным проектам города.

Детали. Помимо уже обещанных новых станций метро и трамвая, анонсировано строительство моста между Вокзальной площадью и улицей Цотне Дадиани и трех новых канатных дорог — Исани —Метромшени — Вазисубани, Самгори — Вазисубани и Сараджишвили — Згвисубани. Правда, строительство этих канаток обещали еще в 2021-м.

Цитата. «У нас в городе есть традиция канатных дорог. А в данном случае они еще получат функцию общественного транспорта и помогут разгрузить маршрутки и автобусы», — объяснил вице-мэр Гиорги Ткемаладзе. О других подробностях проекта он пока не сообщал.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна