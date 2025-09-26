|
Посол Грузии Тамар Лилуашвили вручила верительные грамоты президенту Италии
26.09.2025 16:32
Чрезвычайный и Полномочный Посол Грузии Тамар Лилуашвили вручила верительные грамоты президенту Итальянской Республики Серджо Маттарелле.
После церемонии вручения верительных грамот, состоявшейся в Президентском дворце, посол Грузии и президент обсудили динамику двустороннего сотрудничества между Грузией и Италией и планы на будущее.
Президент Италии поздравил Тамар Лилуашвили с началом дипломатической миссии и пожелал ей успехов.