Посол Грузии Тамар Лилуашвили вручила верительные грамоты президенту Италии


26.09.2025   16:32


Чрезвычайный и Полномочный Посол Грузии Тамар Лилуашвили вручила верительные грамоты президенту Итальянской Республики Серджо Маттарелле.

После церемонии вручения верительных грамот, состоявшейся в Президентском дворце, посол Грузии и президент обсудили динамику двустороннего сотрудничества между Грузией и Италией и планы на будущее.

Президент Италии поздравил Тамар Лилуашвили с началом дипломатической миссии и пожелал ей успехов.


