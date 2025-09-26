Посол Грузии Тамар Лилуашвили вручила верительные грамоты президенту Италии

26.09.2025 16:32





Чрезвычайный и Полномочный Посол Грузии Тамар Лилуашвили вручила верительные грамоты президенту Итальянской Республики Серджо Маттарелле.



После церемонии вручения верительных грамот, состоявшейся в Президентском дворце, посол Грузии и президент обсудили динамику двустороннего сотрудничества между Грузией и Италией и планы на будущее.



Президент Италии поздравил Тамар Лилуашвили с началом дипломатической миссии и пожелал ей успехов.





