Петер Фишер подтверждает, что получил отказ на просьбу об освобождении от выплат грантов немецкого правительства

26.09.2025 20:13





Посол Германии в Грузии Петер Фишер прокомментировал встречу с главой администрации правительства Грузии Леваном Жоржолиани.



Как написал Фишер в социальной сети X, встреча состоялась по его просьбе с просьбой об освобождении выплат немецкого правительства от действия закона «О грантах» Грузии.



Фишер также пишет, что из-за отказа администрации правительства Германия сосредоточит дальнейшее финансирование на друзьях с низкими административными расходами.



«Я встретился с господином Жоржолиани, главой администрации правительства, по моей просьбе, чтобы попросить об освобождении выплат немецкого правительства от действия закона Грузии «О грантах», поскольку они уже были согласованы в предыдущих соглашениях между Грузией и Германией. Это легитимное требование. Ответ: нет. Германия сосредоточит дальнейшее финансирование на друзьях с низкими административными расходами», — написал Петер Фишер.



Правительство Грузии обнародовало информацию о встрече Левана Жоржолиани и Питера Фишера вчера, 25 сентября. По данным администрации правительства, на встрече обсуждались последние события в отношениях между двумя странами, вызов дипломата в МИД Грузии и закон Грузии «О грантах». По данным администрации правительства, Леван Жоржолиани разъяснил послу процедуру получения согласия на выдачу грантов и отметил, что закон распространяется на всех одинаково, поэтому правительство Грузии не допустит дискриминационного подхода.







