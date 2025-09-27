Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
«Мечта» готовит конституционный иск с целью уничтожения оппозиционных партий


27.09.2025   14:14


В Конституционный суд в октябре будет внесен соответствующий иск касательно объявления неконституционными всех партий, которые подразумеваются под коллективным «Нацдвижением», - заявил журналистам премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

Как отметил Кобахидзе, это демократический процесс.

«В октябре будет подан соответствующий иск о признании неконституционными всех партий , которые подразумеваются под коллективным «Нацдвижением». Это демократический процесс, и этот иск обязательно будет подан в Конституционный суд», - заявил Ираклий Кобахидзе.


