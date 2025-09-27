«Мечта» готовит конституционный иск с целью уничтожения оппозиционных партий

27.09.2025 14:14





В Конституционный суд в октябре будет внесен соответствующий иск касательно объявления неконституционными всех партий, которые подразумеваются под коллективным «Нацдвижением», - заявил журналистам премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.



Как отметил Кобахидзе, это демократический процесс.



«В октябре будет подан соответствующий иск о признании неконституционными всех партий , которые подразумеваются под коллективным «Нацдвижением». Это демократический процесс, и этот иск обязательно будет подан в Конституционный суд», - заявил Ираклий Кобахидзе.





