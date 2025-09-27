Иран отозвал послов из Германии, Франции и Великобритании - СМИ

27.09.2025 16:25





Иран отозвал послов из Германии, Франции и Великобритании, сообщает иранское издание Mehr.



По данным иранских СМИ, Тегеран отозвал своих послов для консультаций по вопросу восстановления санкций ООН.



«В ответ на попытку трёх европейских стран восстановить санкции Совета Безопасности ООН, Иран отозвал послов в Германии, Франции и Великобритании в Тегеран», — говорится в заявлении.



Тегеран принял такое решение после того, как в пятницу Совбез ООН не поддержал отсрочку санкций против Ирана.



Напомним, в прошлом месяце Франция, Германия и Великобритания задействовали механизм восстановления санкций против Ирана, заявив, что Тегеран нарушает соглашение о ядерной программе. 19 сентября Совет Безопасности ООН не смог принять проект резолюции об отсрочке восстановления санкций.



Санкции в отношении Ирана вступят в силу с 28 сентября.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





