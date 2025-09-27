В Национальной ассамблее Франции зарегистрирован проект резолюции в связи с текущими событиями в Грузии

В Национальном ассамблее Франции зарегистрирован проект резолюции в связи с текущими событиями в Грузии.



В документе говорится, что резолюция направлена ​​на «осуждение нелиберального и авторитарного курса правительства Грузии и подтверждение поддержки европейского будущего Грузии».



В резолюции отмечается, что в декабре 2024 года министры иностранных дел ЕС подвергли критике ухудшение ситуации с демократией в Грузии и подавление мирных протестов.



Согласно документу, текущие процессы в Грузии нельзя рассматривать в отрыве от регионального геополитического контекста, поскольку Москва оказывает растущее идеологическое и стратегическое влияние через политические, экономические и медийные каналы.



«Это влияние особенно очевидно в роли Бидзины Иванишвили, основателя правящей партии «Грузинская мечта» и пророссийского олигарха, чьё вмешательство в политические, экономические и судебные дела Европейский парламент расценил как главное препятствие на пути демократического развития. В то же время правительство манипулирует историей и национальной риторикой: несмотря на то, что в 2021 году Европейский суд по правам человека установил ответственность России за агрессию 2008 года и подтвердил факты «убийств, произвольных задержаний и пыток мирных граждан», в сентябре 2025 года парламентский комитет, состоящий из выбранных «Грузинской мечтой» представителей, обвинил в развязывании конфликта администрацию партии бывшего президента Саакашвили «Единое национальное движение», которая превратилась в главную оппозиционную партию, тем самым повторив риторику Кремля и делегитимировав оппозицию», — говорится в документе.



В резолюции также упоминаются протесты 2025 года. «20 протестующих были приговорены к лишению свободы за участие в антиправительственных протестах, в том числе активист Саба Схвитаридзе и актёр Андро Чичинадзе. Согласно многочисленным свидетельствам, эти судебные процессы сопровождались серьёзными нарушениями прав человека», — говорится в документе.



Резолюция призывает правительство Франции «активно поддерживать в Грузии демократические субъекты, включая неправительственные организации, независимые СМИ и академические институты. Публично осудить внешнее вмешательство, в частности, влияние российского режима на грузинские политические институты и олигарха Бидзину Иванишвили».



Резолюция призывает правительство Франции в координации с европейскими партнёрами поддержать «введение адресных индивидуальных санкций в отношении лиц, упомянутых в резолюции Европейского парламента от 13 февраля 2025 года, в частности, в отношении Бидзины Иванишвили и его ближайшего окружения. В том числе, изучить обстоятельства награждения Иванишвили орденом Почётного легиона, и с учетом его действий, противоречащих ценностям, которых придерживается республика, рассмотреть вопрос об его лишении этого ордена. Также в резолюции содержится призыв к правительству адаптировать механизмы поддержки для гражданского общества Грузии».







