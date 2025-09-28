|
В Молдове проходят парламентские выборы
28.09.2025 11:33
В Молдове проходят парламентские выборы. В них участвуют пять партий, четыре коалиции и четыре независимых кандидата. Они попытаются получить большинство, или 51 место в 101-местном парламенте.
Предварительные опросы показывают, что основное противостояние развернётся между двумя политическими силами — проевропейской «Партией действия и солидарности» действующего президента Майи Санду и пророссийским «Патриотическим блоком» во главе с бывшим президентом Игорем Додоном.
По сообщениям СМИ, предположительно правящая партия не сможет получить большинство и будет вынуждена сформировать коалицию с более мелкими субъектами, которые преодолеют соответствующий барьер.
Избирательные участки закрываются в 21:00 по местному времени, а официальные результаты выборов будут объявлены завтра, 29 сентября во второй половине дня.
