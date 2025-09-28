В Молдове проходят парламентские выборы

В Молдове проходят парламентские выборы. В них участвуют пять партий, четыре коалиции и четыре независимых кандидата. Они попытаются получить большинство, или 51 место в 101-местном парламенте.



Предварительные опросы показывают, что основное противостояние развернётся между двумя политическими силами — проевропейской «Партией действия и солидарности» действующего президента Майи Санду и пророссийским «Патриотическим блоком» во главе с бывшим президентом Игорем Додоном.



По сообщениям СМИ, предположительно правящая партия не сможет получить большинство и будет вынуждена сформировать коалицию с более мелкими субъектами, которые преодолеют соответствующий барьер.



Избирательные участки закрываются в 21:00 по местному времени, а официальные результаты выборов будут объявлены завтра, 29 сентября во второй половине дня.







