Купрадзе: Самый коррумпированный мэр, Каха Каладзе, стал самым главным врагом столицы
28.09.2025 12:43
Самый коррумпированный мэр, Каха Каладзе, стал самым главным врагом столицы, уничтожающим интересы горожан – Он должен понести уголовную ответственность за те преступления, которые совершил против местного населения, - указанное заявление сделал единый кандидат на пост мэра Тбилиси от «Лело – Сильная Грузия» и «Гахария за Грузию» Ираклий Купрадзе.
По его словам, в Надзаладевском районе Тбисили в одном метре от жилого дома был построен 16-этажный корпус, владельцем которого изначально был глава предвыборного штаба Кахи Каладзе в Самтредии - Автандил Тевзадзе.
Как пояснил Купрадзе, в 2019 году на собраниях товариществ жильцов обманным путем заставили подписать протоколы, в которые были внесены фамилии нескольких уже покойных людей, что является уголовным преступлением.
«Мы находимся в Надзаладевском районе, рядом с парком Киквидзе, на одной из самых ценных территорий, на которую положили глаз Каха Каладзе и его криминальная банда. Фактическая данность, что мэрия и городское собрание покровительствуют бывшему главе предвыборного штаба Каладзе в Самтредии – Автандилу Тевзадзе, пожертвовавшему интересами местных жителей ради плана получения доходов в миллионы лари. Вы видите жилой дом, к которому на расстоянии одного метра приставили 16-этажный корпус, владельцем которого изначально был Автандил Тевзадзе. При вовлеченности местных жителей и был раскрыт указанный криминально-преступный план, согласно которому становится ясным, что в 2019 году протоколы собраний товариществ жильцов были составлены незаконно. В том же году жильцов обманным путем заставили подписать их, в том числе в них внесены и подписи уже покойных людей. Это – уголовное преступление, ответственность за что лежит на Кахе Каладзе и его коррумпированной группе.
Самый коррумпированный мэр, Каха Каладзе, стал самым главным врагом столицы, уничтожающим интересы горожан. Вокруг для нас аварийные дома третьей и четвертной категории, ответственность за что лежит только на мэрии и властях, они должны понести уголовную ответственность за те преступления, которые совершили против местного населения», - заявил Ираклий Купрадзе.
