Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

На парламентских выборах в Молдове лидирует партия Майи Санду


29.09.2025   10:19


По данным Центральной избирательной комиссии Молдовы, по итогам подсчёта 98,42% голосов на парламентских выборах лидирует правящая «Партия действия и солидарности», набрав 49,70% голосов.

На втором месте с 24,45% «Патриотический блок» во главе с бывшим президентом страны Игорем Додоном.

На третьем месте – избирательный блок «Альтернатива», который, по имеющимся к этому времени данным, получил 8,04% голосов. На четвёртом месте – «Наша партия» с 6,25% голосов, на пятом – партия «Платформа достоинства и правды» с 5,66%.

Граждане Молдовы выбирали 101 депутата парламента на четырёхлетний срок.

По данным Центральной избирательной комиссии, в выборах приняли участие более 1,6 миллиона человек, или около 52,15% избирателей.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна