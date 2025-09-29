На парламентских выборах в Молдове лидирует партия Майи Санду

По данным Центральной избирательной комиссии Молдовы, по итогам подсчёта 98,42% голосов на парламентских выборах лидирует правящая «Партия действия и солидарности», набрав 49,70% голосов.



На втором месте с 24,45% «Патриотический блок» во главе с бывшим президентом страны Игорем Додоном.



На третьем месте – избирательный блок «Альтернатива», который, по имеющимся к этому времени данным, получил 8,04% голосов. На четвёртом месте – «Наша партия» с 6,25% голосов, на пятом – партия «Платформа достоинства и правды» с 5,66%.



Граждане Молдовы выбирали 101 депутата парламента на четырёхлетний срок.



По данным Центральной избирательной комиссии, в выборах приняли участие более 1,6 миллиона человек, или около 52,15% избирателей.





