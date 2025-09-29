Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Саломе Зурабишвили Майе Санду - Браво! Ваша победа - лучшая новость для Европы


29.09.2025   10:24


Браво! Майя Санду, ваша победа - лучшая новость для Европы, для демократии и мощный ответ России и её гибридной войне, - об этом на социальной платформе X написала пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили.

«Проевропейская Грузия стоит с вами рядом, и ее сопротивление российскому вмешательству останется неизменным!», - заявляет Зурабишвили.

По данным Центральной избирательной комиссии Молдовы, по итогам подсчета 98,42% голосов, на парламентских выборах, набрав 49,70%, лидирует правящая «Партия действия и солидарности».


