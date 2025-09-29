Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Саакашвили присоединяется к инициативе Муртаза Зоделава по масштабной амнистии


29.09.2025   10:26


Третий президент Грузии поддерживает инициативу экс-генпрокурора Грузии и члена оппозиционной партии ЕНД Муртаза Зоделава. Михаил Саакашвили публикует пост об этом в социальных сетях. По его словам, амнистия всех заключённых, не представляющих угрозы обществу, была бы правильным решением на данный момент.

«Я поддерживаю инициативу моего давнего товарища и талантливого юриста Муртаза Зоделава об амнистии всех заключённых, не представляющих прямой угрозы обществу.

Сейчас это было бы очень правильным решением», — пишет Саакашвили.

Оппозиционный политик Муртаз Зоделава требует проведения масштабной амнистии после 4 октября. Согласно его инициативе, освобождение из тюрем должно коснуться не только политзаключенных и узников совести, но и граждан, осужденных за ненасильственные преступления.


