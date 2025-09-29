Саакашвили присоединяется к инициативе Муртаза Зоделава по масштабной амнистии

29.09.2025 10:26





Третий президент Грузии поддерживает инициативу экс-генпрокурора Грузии и члена оппозиционной партии ЕНД Муртаза Зоделава. Михаил Саакашвили публикует пост об этом в социальных сетях. По его словам, амнистия всех заключённых, не представляющих угрозы обществу, была бы правильным решением на данный момент.



«Я поддерживаю инициативу моего давнего товарища и талантливого юриста Муртаза Зоделава об амнистии всех заключённых, не представляющих прямой угрозы обществу.



Сейчас это было бы очень правильным решением», — пишет Саакашвили.



Оппозиционный политик Муртаз Зоделава требует проведения масштабной амнистии после 4 октября. Согласно его инициативе, освобождение из тюрем должно коснуться не только политзаключенных и узников совести, но и граждан, осужденных за ненасильственные преступления.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





