Саакашвили присоединяется к инициативе Муртаза Зоделава по масштабной амнистии
29.09.2025 10:26
Третий президент Грузии поддерживает инициативу экс-генпрокурора Грузии и члена оппозиционной партии ЕНД Муртаза Зоделава. Михаил Саакашвили публикует пост об этом в социальных сетях. По его словам, амнистия всех заключённых, не представляющих угрозы обществу, была бы правильным решением на данный момент.
«Я поддерживаю инициативу моего давнего товарища и талантливого юриста Муртаза Зоделава об амнистии всех заключённых, не представляющих прямой угрозы обществу.
Сейчас это было бы очень правильным решением», — пишет Саакашвили.
Оппозиционный политик Муртаз Зоделава требует проведения масштабной амнистии после 4 октября. Согласно его инициативе, освобождение из тюрем должно коснуться не только политзаключенных и узников совести, но и граждан, осужденных за ненасильственные преступления.
